Пошлинам Трампа предрекли новый перенос

В пятницу, 1 августа, президент США Дональд Трамп с большой вероятностью отсрочит возобновление мировой торговой войны еще на два-три месяца. Новый перенос импортным пошлинам, о которых то и дело говорит американский лидер, предрекли опрошенные «Известиями» аналитики.

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Трамп уже дважды откладывал вступление силу тарифов — в начале апреля он объявил о паузе в 90 дней, а в начале июля перенес вступление в силу мер по ужесточению торговли на 1 августа.

С этого момента американский лидер уже добился заключения торговых сделок с Евросоюзом, Южной Кореей, Великобританией, а также Японией. Кроме того, удалось снизить тарифы в отношении Китая (со 145 до 30 процентов).

Эксперты полагают, что администрация США на этом не остановится. Белый дом может изменить параметры сделок или увеличить перечень стран, которых ждет повышение пошлин. Вероятный перенос вступления тарифов в силу возможен, если Трампу не удастся заключить соглашение с Китаем — тогда дедлайн могут отодвинуть сразу до ноября. Гибкость в этом вопросе позволит президенту США быстрее достигать новых торговых соглашений и не допустить формирования единого антиамериканского альянса, пояснили аналитики.

Трамп полагает, что Вашингтон близок к заключению торговой сделки с Китаем. Вероятность заключения торгового соглашения с Пекином составляют 50 на 50. Но главным камнем преткновения является вопрос справедливости, подчеркнул Трамп.