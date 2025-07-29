«Поводов для радости нет»: премьер Польши о пошлинах Трампа

Потери Польши от введения пошлин на европейские товары, инициированных президентом США Дональдом Трампом, составят около 2,2 миллиарда долларов. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск в соцсетях.

Днем ранее Евросоюзу и США удалось заключить торговую сделку, в рамках которой Брюссель закупит американские энергоносители на сумму $750 млрд. Также Европа согласилась увеличить инвестиции из Европы в США на $600 млрд и покупать американское оружие. Взамен Вашингтон вдвое снизил пошлины на европейские товары — с 30% до 15%.

По словам Туска, «американские пошлины на европейскую продукцию стали реальностью». Как уточнил премьер, они вдвое меньше тех, что предложил президент Трамп в апреле, «но радоваться не стоит».

«По предварительным оценкам, Польша может потерять около 8 миллиардов злотых (около $2,2 млрд в эквиваленте – прим. ред.)», — написал Туск.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила в защиту торговой сделки Евросоюза и США, по которой европейские товары, поставляемые в США, будут облагаться 15-процентной пошлиной. Она назвала это лучшим из возможных вариантов, учитывая угрозу 30-процентных пошлин, нависавшую над ЕС.