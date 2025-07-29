В Брюсселе недовольны изменением правового статуса Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), рассказал политолог Николай Топорнин.

Так в разговоре с «Лентой.ру» специалист объяснил решение Евросоюза приостановить финансовую помощь Киеву.

«Мы помним, что решение об изменении статуса НАБУ привело к тому, что на улицы Киева стали выходить десятки и тысячи недовольных граждан. Появились манифестации. В целом гражданское общество на Украине подошло к кризисной точке, кризисному развитию. Известно, что большой бич на Украине — это коррупция. Собственно говоря, НАБУ и было создано для того, чтобы перебороть эту тенденцию», — рассказал Топорнин.

Политолог напомнил, что на сотрудников антикоррупционного органа стали «нападать» представители Службы безопасности Украины (СБУ) и прокуратуры. Дело дошло до того, что к чиновникам НАБУ стали приходить домой и арестовывать, добавил он.

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«Президент подстроился под такую политику правоохранительных органов и подготовил законопроект об изменении полномочий НАБУ. Когда Еврокомиссия запросила у Украины, что стало причиной этого, то ей говорили, что якобы там есть какой-то российский след, что якобы некие работники были завербованы. Но в Брюсселе сказали, что не верят в эту версию и что это было придумано для отвода глаз. Поэтому они прислали предупреждение [о приостановке помощи], потому что дело зашло далеко», — сообщил Топорнин. «Финансовая поддержка — это инструмент влияния Евросоюза на Украину. Мы знаем, что Зеленский уже включил обратную передачу. Он уже подготовил новый законопроект об отмене этих поправок, которые были приняты. Я думаю, что в ближайшее время статус НАБУ как независимого органа будет восстановлен»

Ранее стало известно, что Евросоюз (ЕС) приостановил всю финансовую помощь Украине. Причиной стал скандал с независимостью антикоррупционных ведомств.

22 июля Верховная Рада одобрила закон о сокращении полномочий антикоррупционных органов страны. В тот же день его подписал президент Украины Владимир Зеленский. После этого в стране начались протесты, а в Брюсселе выразили озабоченность таким решением властей.