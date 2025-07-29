Трамп назвал главное сокровище Британии

Президент США Дональд Трамп призвал власти Великобритании инвестировать в бурение нефтяных скважин в Северном море, которые он назвал главным сокровищем Соединенного Королевства.

"Нефть Северного моря - сокровищница для Великобритании. Однако налоги настолько высоки, что [добывать эту нефть] бессмысленно. Они фактически сказали нефтяным и добывающим компаниям: "вы нам не нужны". Скорее стимулируйте нефтедобычу. Великобритания получит огромную прибыль, а население - гораздо более низкие цены на энергию!" - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Ранее он предлагал сделать шотландский порт Абердин главным нефтяным хабом Соединенного Королевства.

Президент США находится с визитом в Великобритании. 25 июля он отправился в пятидневное турне по Шотландии и остановился на своем гольф-курорте Тернберри, где 28 июля встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.