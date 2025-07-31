США ставят Индию перед выбором: Москва предупредила о последствиях

Соединенные Штаты, угрожая Индии вторичными санкциями из-за закупок российской нефти, демонстрируют собственную ненадежность как международного партнера. Такое мнение выразил посол России в Индии Денис Алипов в комментарии для российских журналистов.

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«Использование методов нечистоплотной конкуренции отражает неоколониальную природу международного взаимодействия», – сказал дипломат.

По его словам, Вашингтон пытается навязать Нью-Дели модель «игры с нулевой суммой», при которой Индии якобы придется выбирать между сотрудничеством с США и взаимодействием с Россией. Однако такая логика, отметил дипломат, не соответствует духу многополярного мира.

Согласно оценке посла, подобные действия Запада вызывают негативную реакцию в Нью-Дели. Он добавил, что Россия и Индия строят свои отношения, исходя из обоюдной выгоды, не ставя целью ущемление интересов третьих стран.

Алипов отметил, что Индия, импортирующая более 80 % нефти и газа, крайне заинтересована в стабильных поставках энергоносителей. Даже незначительные колебания цен оказывают прямое влияние на рост экономики, производство и уровень жизни населения. Поэтому, по его словам, теоретическое исключение российской нефти с мирового рынка является для Индии неприемлемым сценарием.

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В условиях давления Индия, как подчеркнул дипломат, продолжает искать пути адаптации и логистические решения, позволяющие обеспечивать импорт топлива из России. В этом контексте он напомнил о заявлении министра нефти и газа Индии Хардипа Сингха Пури, который отмечал, что несмотря на отсутствие прямых санкций, западные страны искусственно затрудняют транспортировку российских ресурсов.

«С каждым годом расширяется понимание индийского бизнеса, что несмотря на все препятствия с Россией можно и нужно работать, можно и нужно торговать», – указал Алипов.

Кроме того, он обратил внимание на активизацию сотрудничества и на региональном уровне. За прошедший год число делегаций российских регионов, посетивших Индию, удвоилось. С индийской стороны тоже наблюдается растущий интерес со стороны бизнес-объединений, торговых палат и компаний.

Дипломат сообщил, что Москва и Нью-Дели продолжают углублять сотрудничество в финансовой сфере. В частности, обсуждается сопряжение платежных систем и банковских карт, что должно упростить торгово-экономическое взаимодействие между двумя странами.

Однако, как отметил Алипов, сохраняющийся дисбаланс в двусторонней торговле оказывает влияние на вопросы взаиморасчетов, в том числе с использованием национальных валют, что требует дальнейшего внимания, передает РИА «Новости».

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп выступил с инициативой ввести 25-процентную пошлину на товары из Индии. В числе причин он назвал высокие тарифы Нью-Дели, торговые барьеры и сотрудничество с Москвой.