В Италии назвали пощечиной торговую сделку ЕС и США

Президент ассоциации промышленников Италии Confindustria Эмануэле Орсини заявил в интервью изданию La Repubblica, что Европа «получила пощёчину» от США, согласившись на сделку с односторонними пошлинами в размере 15%.

«Европа получила пощёчину», — сказал он.

По его словам, любые пошлины, которые «выше нуля», являются огромной проблемой для страны.

«Если бы все страны мира были в одинаковых условиях, с одинаковыми пошлинами, я бы сказал вам, что производимая в Италии продукция может оставаться конкурентоспособной даже с пошлинами в 15%», — отметил Орсини, объясняя, что к этим тарифам добавляется ещё и девальвация евро по отношению к доллару.

Глава ассоциации промышленников предполагает, что в такой ситуации экспорт итальянской продукции может сократиться на €22,6 млрд.

Ранее лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что торговая сделка ЕС и США стала тройным фиаско для Европы.