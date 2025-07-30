Оценены убытки промышленности Германии из-за пошлин США

Потери германской промышленности из-за ввозных пошлин США в среднесрочной перспективе могут составить до €31 млрд. Об этом сообщила, опираясь на собственные расчеты, консалтинговая компания Deloitte.

По ее оценке, сильнее всего от пошлин пострадает машиностроительный сектор ФРГ. Падение экспорта в США может составить 23%, а ожидаемые потери - €7,2 млрд. Почти на 20%, или €5,1 млрд, снизится объем поставок в Соединенные Штаты продукции фармацевтической промышленности. Крупные потери также понесут автомобильная и химическая промышленность.

27 июля американский президент Дональд Трамп после встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что, согласно договоренностям, пошлина на все ввозимые в США европейские товары будет составлять 15%. При этом ЕС не будет взимать тарифы с американских товаров. До этого администрация Трампа заявляла о намерении ввести новые торговые пошлины на весь экспорт ЕС в размере 30%. Трамп назвал достигнутые с Евросоюзом договоренности "самыми крупными" в истории.