Навязанную Трампом сделку в униженной Европе назвали «черным днем»

Торговое соглашение между США и ЕС - это "черный день" для Европы, считает премьер-министр Франции. Введенный Трампом тариф в размере 15% означает, что европейские экспортеры столкнутся с более чем трехкратным повышением средней пошлины в размере 4,8%, который действует сейчас.

Премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил, что ЕС капитулировал перед угрозами Дональда Трампа постоянно повышать тарифы, назвав рамочное соглашение, заключенное в Шотландии в воскресенье, “черным днем” для ЕС.

“Это мрачный день, когда альянс свободных народов, собравшихся вместе для утверждения своих общих ценностей и защиты своих общих интересов, смиряется с подчинением”, - написал Байру в понедельник в соцсети.

Лидеры двух стран, «подаривших» миру соответственно нацизм и фашизм – канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони – приветствовали эту позорную сделку как предотвращающую более разрушительный исход. Европейский комиссар по торговле Марош Шефчович назвал договоренность в понедельник “прорывом” перед лицом потенциальной разрушительной торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира.

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Сделка введет 15%-ные пошлины почти на весь европейский экспорт в США, включая автомобили, что примерно в три раза превышает действующий сейчас тариф в 4,8%, но позволит избежать угрозы введения штрафных 30%-ных импортных пошлин в связи с крайним сроком заключения сделки, назначенным Трампом на 1 августа, поясняет The Guardian.

Критика со стороны Франции на высоком уровне и молчание Эммануэля Макрона с момента подписания соглашения между Трампом и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен свидетельствуют о потенциальных разногласиях, пока Брюссель стремится получить одобрение сделки от государств-членов.

Немец Мерц сказал, что сделка, которая была заключена в бальном зале гольф-курорта Трампа в Шотландии, позволила избежать “ненужной эскалации трансатлантических торговых отношений” и предотвратить потенциально разрушительную торговую войну. Он признал, что Германия столкнется с “существенным ущербом” от тарифов, но отметил: “Мы не могли ожидать большего”.

Итальянка Мелони приветствовала сделку, заявив, что она позволила избежать “потенциально разрушительных” последствий. Выступая на саммите в Эфиопии, неофашистка заявила, что “эскалация торговли между Европой и США имела бы непредсказуемые и потенциально разрушительные последствия”, добавив при этом, что Риму придется “изучить детали” сделки.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что поддержал сделку “без всякого энтузиазма”.

Европейские фондовые рынки достигли четырехмесячного максимума в начале торгов в понедельник на фоне облегчения от того, что сделка была достигнута. Немецкий Dax подскочил на 0,86%, а французский индекс Cac 40 вырос на 1,1%, подняв общеевропейский индекс Stoxx 600 до самого высокого уровня с конца марта. Тем не менее, отмечает The Guardian, рост прекратился после того, как Франция ясно выразила свое неодобрение. Немецкий Dax, французский Cac и Stoxx 600 закрылись в понедельник снижением. К полудню на Уолл-стрит в Нью-Йорке практически ничего не изменилось. Курс евро упал почти на 1% по отношению к доллару США, снизившись на один цент до 1,163.

“Такое положение дел неудовлетворительно и не может быть устойчивым”, - констатировал министр по европейским делам Франции Бенжамен Хаддад в понедельник, призвав ЕС активировать свой “инструмент борьбы с принуждением”, который позволил бы применять нетарифные меры возмездия.

Министр торговли Франции Лоран Сен-Мартен раскритиковал ведение переговоров ЕС, заявив, что блоку не следовало воздерживаться от ответного удара в ходе того, что он назвал борьбой за власть, инициированной Трампом.

“Дональд Трамп понимает только силу”, - сказал он в интервью радиостанции France Inter.

“Было бы лучше ответить, продемонстрировав нашу способность нанести ответный удар раньше. И сделка, вероятно, могла бы выглядеть по-другому”.

Появились новые подробности сделки: высокопоставленные чиновники заявили, что 15%-ная пошлина на экспорт из ЕС будет распространяться на 70% товаров, продаваемых в США, пишет The Guardian.

Нулевые ставки будут применяться к экспорту из ЕС в важных секторах, включая запчасти для самолетов, некоторые химические вещества, полупроводниковое оборудование и некоторые сельскохозяйственные продукты, такие как пробка, используемая для изготовления винных бутылок и напольных покрытий.

Официальные лица заявили, что фармацевтический сектор ЕС не столкнется с пошлинами в размере более 15% в рамках сделки, которую он заключил с Трампом.

Высокопоставленные чиновники ЕС сообщили, что экспорт фармацевтической продукции из ЕС будет оставаться беспошлинным до тех пор, пока Трамп не завершит свое расследование по статье 232 национальной безопасности в отношении фармацевтических препаратов. Даже если он все-таки решит ввести тарифы на фармацевтические препараты в будущем, официальные лица ЕС взяли на себя обязательство Трампа установить их на максимальном уровне в 15%, когда речь заходит о продуктах ЕС.

Трамп начал свои переговоры в воскресенье с того, что потребовал от ЕС ввести 30%-ные пошлины на экспорт в США, затем 21%-ные и, наконец, остановился на 15% в ходе переговоров, которые, как выяснилось, были названы “очень интенсивными”. По словам Трампа, дополнительная сделка станет большим облегчением для Бельгии, Германии, Дании и Ирландии, которые имеют сильные фармацевтические секторы и рассматривают возможность повышения тарифов до 200% в следующем году.

Дальнейшие подробности сделки стали известны в понедельник, но тарифы на такие важные отрасли, как сталь, вино и крепкие спиртные напитки, теперь станут предметом детальных переговоров.

Официальные лица заявили, что тарифы на сталь останутся на уровне 50% до тех пор, пока не будет согласовано новое соглашение, основанное на квотах. “США очень нуждаются в нашей высококачественной стали”, - заявил Шефчович в понедельник.

Официальные лица ЕС заявили, что сельскохозяйственные барьеры по-прежнему действуют в отношении импорта продовольствия из США, за исключением списка беспошлинных товаров, который будет утвержден в ближайшие дни и будет включать некоторые продукты, не производимые в ЕС, такие как орехи, некоторые виды обработанной рыбы, молочные продукты и корм для домашних животных.

Вина и спиртные напитки все еще находятся на столе переговоров, и официальные лица ЕС ожидают, что список продуктов, на которые в США будет распространяться нулевая ставка, будет расширен в ближайшие недели.

Технически Европейская комиссия уполномочена продвигать сделку, но в течение последних четырех месяцев она добивалась консенсусной поддержки со стороны государств-членов, и ожидается, что ситуация не изменится.

Ожидается, что к пятнице будет опубликовано “относительно легкое” совместное заявление, за которым последуют исполнительные указы Трампа. Это немедленно придаст юридический статус тарифным ставкам в размере 15% в США, но пакет изменений в тарифах ЕС вступит в силу только после подписания правовых документов, что может занять больше недели.

Немецкий банк Berenberg заявил, что сделка положила конец “разрушительной неопределенности”, но назвал ее победой Трампа.

“Приятно заключить сделку. Однако в двух основных аспектах результат остается намного хуже, чем ситуация до того, как Трамп начал свой новый раунд торговых войн в начале этого года”, - сказал Хольгер Шмидг, главный экономист Berenberg. “Дополнительные тарифы США нанесут ущерб как США, так и ЕС. Для Европы ущерб в основном очевиден”, - отметил Шмидинг. “Сделка является асимметричной. Соединенным Штатам сходит с рук существенное повышение тарифов на импорт из ЕС, и в придачу они добились дальнейших уступок со стороны ЕС. В силу своего очевидного менталитета с нулевой суммой Трамп может заявить, что для него это ”победа", - добавил Шмидг.

Итальянский банк UniCredit также заявил, что Трамп одержал верх над ЕС.