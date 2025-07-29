Россиянам рассказали о работе, на которой платят 245 тысяч рублей

Одними из самых высокооплачиваемых рабочих в России остаются сварщики. Особенно высокие зарплаты зафиксированы в Якутии — в среднем 245 тысяч рублей в месяц при полном рабочем дне. Такое исследование опубликовали специалисты сервиса «Авито Работа».

По данным исследования, передает РБК, это предложение актуально для специалистов с опытом работы от одного до трех лет и фиксированным графиком. Помимо сварщиков, в Якутии востребованы машинисты спецтехники, которым предлагают до 217 тысяч рублей ежемесячно. Высокий спрос на квалифицированных рабочих сохраняется и в других регионах страны. В Приморском крае электромонтажники могут рассчитывать на 173,6 тысячи рублей, а бетонщики — на 170,2 тысячи рублей в месяц.

Как отмечает директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работа» Андрей Кучеренков, спрос на квалифицированный рабочий персонал остается устойчивым. Особенно востребованы специалисты производственного сектора: сварщики, токари, фрезеровщики и другие представители рабочих профессий. Именно эти специалисты получают одни из самых конкурентоспособных предложений на рынке труда. В Костромской области токарям предлагают 213,8 тысячи рублей, а фрезеровщикам — около 163,5 тысячи рублей в месяц. В Забайкальском крае слесари получают в среднем 139 тысяч, а машинисты спецтехники — до 135 тысяч рублей. В Ленинградской области фрезеровщикам предлагают до 183 тысяч рублей, а токарям — до 177 тысяч рублей ежемесячно.

Ранее сервис «Авито Работа» сообщал о росте зарплат в металлургической отрасли: средние предложения для металлургов составляют около 93 тысяч рублей в месяц, что на 33% выше прошлогодних показателей. Наибольший прирост зафиксирован среди инженеров-технологов — их доходы выросли на 29% за год и в 2025 году составляют в среднем 85 тысяч рублей в месяц.