Казахстан договорился о поставках угля в ЕС через российские порты

Власти Казахстана достигли договоренности об исключении из-под запрета сделок с российскими портами для транзита казахстанского угля в страны Евросоюза (ЕС).

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства торговли и интеграции Казахстана.

"В феврале 2025 года в рамках 16-го пакета санкций ЕС введен запрет на осуществление любых сделок с рядом российских портов. Это привело к угрозе устойчивости экспорта казахстанского угля в страны Европы. К примеру, порт Усть-Луга исторически используется как ключевая точка транзита казахстанского угля в Европу", - говорится в сообщении.

В целях урегулирования этого вопроса представители правительства Казахстана провели переговоры с европейской стороной. В адрес Европейской комиссии было направлено официальное ходатайство о внесении соответствующих изменений в санкционный режим.

"По итогам проведенных переговоров в рамках 18-го пакета санкций европейской стороной внесены поправки, предусматривающие исключение из-под запрета сделок с определенными российскими портами для транзита казахстанского угля", - пояснили в пресс-службе.

При этом уголь должен иметь происхождение исключительно из Казахстана. Право собственности на груз должно принадлежать нерезидентам стран, на которые распространяются ограничительные меры, порты могут использоваться только как территория транзита, погрузки или отправки.

По данным министерства, принятые меры позволяют рассчитывать на восстановление поставок казахстанского угля в ЕС, а также на укрепление устойчивости логистических маршрутов.

В 2024 году объем экспорта казахстанского угля в ЕС составил 5,2 млн тонн, или 51,8% от общего экспорта угля. В январе - мае 2025 года экспорт составил 1,6 млн тонн, или 38,5% от общего объема экспорта угля.