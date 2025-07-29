«Зависимость ЕС будет расти»: аналитик об импорте СПГ из США

Аналитик финансовой группы «Финам» Сергей Кауфман спрогнозировал увеличение зависимости стран Евросоюза (ЕС) от американского сжиженного природного газа (СПГ), передает РИА Новости.

Собеседник агентства пояснил, что США вступили в фазу роста производства сжиженного газа. Европейский союз – один из главных потенциальных рынков для его сбыта, отметил Кауфман. Текущую зависимость ЕС от американского СПГ эксперт счел высокой.

В первом квартале текущего года доля США в общем объеме импорта сжиженного природного газа в Европейский союз в денежном выражении превысила 50%. В ближайшие годы эта доля, по его словам, будет увеличиваться. Согласно отчету Европейской комиссии по рынку газа, в первом квартале 2025 года общий объем импорта сжиженного природного газа в ЕС составил 31 миллиард кубометров. Это на 18% больше, чем в предыдущем квартале, и на 11% больше, чем в том же квартале предыдущего года.

В том же отчете подчеркивается, что в первом квартале США продолжали оставаться основным поставщиком сжиженного природного газа в страны Европейского союза. Доля американского СПГ в общем объеме импорта ЕС составила 53%, что эквивалентно 16,6 миллиардам кубометров. Это на 10 процентных пунктов больше, чем в четвертом квартале 2024 года (43%), и на 4 процентных пункта больше, чем в том же квартале предыдущего года (49%).

По словам Кауфмана, в то же время Россия продолжает оставаться одним из основных поставщиков сжиженного природного газа в ЕС, занимая долю в 17% в первом квартале 2023 года. Однако, учитывая значительное увеличение предложения со стороны США и Катара, а также пока еще невысокий спрос со стороны Азиатско-Тихоокеанского региона, ожидается, что страны ЕС в течение года смогут без особых проблем отказаться от российского СПГ, добавил он.