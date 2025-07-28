Канцлер Германии оценил пошлины США

Канцлер Германии Фрдрих Мерц прокомментировал 15%-ые пошлины США на экспорт. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время пресс-конференции в Берлине Мерц заявил, что новые пошлины нанесут значительный ущерб экономике Германии. Он также подчеркнул, что остался недоволен этим результатом, но добавил, что в данной ситуации Евросоюз не мог бы достичь лучших условий.

«Пошлины, которые выдвигались до сих пор, были местами в два раза выше, чем те, которые были согласованы в Шотландии. Но я совершенно ясно осознаю, что пошлины, которые теперь остаются — а это в первую очередь 15% по сравнению с нулевыми процентами на импорт в Европейский союз — представляют собой значительную нагрузку для ориентированной на экспорт экономики Федеративной Республики Германия», — заявил Мерц.

Помимо этого он добавил, что подобная торговая политика повлияет как на экономику США, так и на всю мировую торговлю.

«Эти пошлины, по моему глубокому убеждению, не соответствуют интересам Соединенных Штатов Америки», — считает Мерц.

Ранее США и Евросоюз подписали торговую сделку.