ЕС не сможет выполнить условия сделки с Вашингтоном

Евросоюз не сможет выполнить условия торгового соглашения с Вашингтоном — у Брюсселя нет обещанных $600 млрд, пишет Politico со ссылкой на неназванных чиновников ЕС.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил, что ЕС согласился инвестировать дополнительные $600 млрд в рамках новой торговой сделки.

По его словам, соглашение также обязывает Брюссель открыть рынки ЕС для торговли с американской стороной c нулевой ставкой по пошлинам; закупить американские энергоресурсы на сумму $750 млрд.

«Европейский союз признал, что не обладает полномочиями направить инвестиции в таких объемах в экономику Соединенных Штатов, всего через несколько часов после того, как он дал такое обещание на знаменательных торговых переговорах в Шотландии», — отметил автор статьи.

По его данным, денежные средства будут поступать исключительно за счет инвестиций частного сектора, над которым Брюссель не имеет власти.

Собеседник агентства заметил, что согласованная сумма инвестиций основана на детальных обсуждениях с различными бизнес-ассоциациями и компаниями.

Ранее ведущий аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства «Эксперт РА» Кирилл Лысенко сообщил, что реализация сделки между США и ЕС невозможна.

Это связано с тем, пояснил эксперт, что для осуществления соглашения в полном объеме американской стороне потребуется нарастить совокупные объемы экспорта в 1,6 раза, а ЕС — резко довести долю американских энергоносителей до двух третей, несмотря на любые существующие договоренности с третьими странами.