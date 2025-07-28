Индекс российских гособлигаций вырос до полуторалетнего максимума

Индекс российских гособлигаций (RGBI) превысил отметку в 119 пунктов впервые с 4 марта 2024 года. На момента написания материала показатель, являющийся основным индикатором рынка государственного долга РФ, рос на 0,63 процента, до 119,21 пункта, свидетельствуют данные Мосбиржи.

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Поднявшийся до почти полуторалетнего максимума индекс в начале месяца находился на уровне около 115 пунктов и в дальнейшем последовательно оказался выше 117 пунктов.

Указанный индекс рассчитывается Мосбиржей с 31 декабря 2002 года. Его начальное значение составило 100 пунктов.

Ранее эксперты отмечали, что произошедшее на прошлой неделе снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 18 процентов годовых приведет к неизбежному продолжению уменьшения ставок по банковским вкладам и вынудит инвесторов искать альтернативу, на фоне чего растет привлекательность облигаций.