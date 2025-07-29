Банк России резко поднял официальный курс доллара США – впервые с 8 мая текущего года он превысил 82 рубля, следует из данным торгов. Этот показатель является ориентиром для внебиржевого рынка.

Евро, по данным регулятора, будет стоить 94,9976 рублей. Также ЦБ установил курс для юаня – 11,427 рублей.

Напомним, накануне стоимость доллара на валютном рынке Forex составляла 83,1 рубля – последний раз на таких отметках американскую валюту фиксировали два месяца назад. При этом ЦБ устанавливал его на уровне 79,58 рублей.

В свою очередь эксперты заявили, что произошло ослабление рубля, о котором долго предупреждали аналитики, и которого хотели многие экспортеры.