«Выкрутили им руки»: в России оценили торговое соглашение США и ЕС

Европейский союз, подписав торговое соглашение с США, вынужден был сделать выбор из двух не самых приятных вариантов. И это решение было продиктовано не только желанием улучшить отношения с США, но и давлением, которое американцы оказали на ЕС, заявил в беседе с РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.

27 июля Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии, и президент США Дональд Трамп заключили торговое соглашение. В соответствии с ним, почти весь экспорт из Европейского союза в США будет облагаться пошлиной в размере 15%. Кроме того, Европейский союз взял на себя обязательство закупать у США сжиженный природный газ, ядерное топливо и вооружение.

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По словам Тимофеева, ЕС «выбирал из двух зол наименьшее — либо платить тарифы по более высоким ставкам, либо договариваться и в итоге приходить к компромиссу». Он отметил, что США жестко навязали европейцам повышение тарифов. ЕС делает это не по своей воле. Поэтому за улыбками политиков будет скрываться неприятный осадок, заявил собеседник.