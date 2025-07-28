«Выкрутили им руки»: в России оценили торговое соглашение США и ЕС

Лера Букина

Европейский союз, подписав торговое соглашение с США, вынужден был сделать выбор из двух не самых приятных вариантов. И это решение было продиктовано не только желанием улучшить отношения с США, но и давлением, которое американцы оказали на ЕС, заявил в беседе с РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.

27 июля Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии, и президент США Дональд Трамп заключили торговое соглашение. В соответствии с ним, почти весь экспорт из Европейского союза в США будет облагаться пошлиной в размере 15%. Кроме того, Европейский союз взял на себя обязательство закупать у США сжиженный природный газ, ядерное топливо и вооружение.

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По словам Тимофеева, ЕС «выбирал из двух зол наименьшее — либо платить тарифы по более высоким ставкам, либо договариваться и в итоге приходить к компромиссу». Он отметил, что США жестко навязали европейцам повышение тарифов. ЕС делает это не по своей воле. Поэтому за улыбками политиков будет скрываться неприятный осадок, заявил собеседник.

«Но то, что американцы заставили ЕС это сделать, не вызывает сомнений, выкрутили им руки», — добавил Тимофеев.