Доллар 28 июля впервые за полтора месяца стал стоить больше 80 рублей, свидетельствуют данные Investing. На сегодняшних торгах стоимость единицы американской валюты достигала на максимуме 80,26 рубля, скорректировавшись к моменту написания материала до 79,86.

На прошлой неделе российская валюта начала снижаться к доллару, потеряв 1,6 процента. Официальный курс, установленный Центробанком на 26-28 июля, составляет 79,55 рубля.

Указанная динамика фиксировалась на фоне ожиданий снижения ключевой ставки, которые в итоге оправдались — ЦБ опустил ее с 20 до 18 процентов. Это, согласно прогнозам аналитиков, может способствовать достаточно ощутимому ослаблению рубля.

«Постепенное снижение ключевой ставки может способствовать ослаблению рубля», — пишет, в частности, старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк.

Согласно озвученному ей базовому сценарию развития событий на валютном рынке, это ослабление «будет происходить постепенно, с паузами и коррекциями». На текущей неделе, ожидает специалист, курс доллара будет колебаться от 78 до 81 рубля.