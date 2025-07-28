Перечислены продукты, которые подешевеют в августе

Цены на куриные яйца, овощи, яблоки и груши могут снизиться в августе. Об этом сообщила в пресс-службе сервиса мониторинга цен «Ценозавр».

Так, в августе ожидается снижение цен на яйца на 1–2 процента. Это связано с ростом предложения на фоне снижения спроса: из-за ограниченного срока хранения производители вынуждены сбывать излишки по сниженной стоимости. В среднем десяток стоит около 104 рублей, но в ряде магазинов яйца категории С1 можно найти по 40–50 рублей.

Также к концу месяца могут подешеветь картофель, лук, морковь и капуста — в среднем на 10–15 процентов. Причина — выход на рынок нового урожая. Сейчас килограмм картофеля в среднем стоит 94 рубля, лука — 77, моркови — 91, капусты — 60 рублей.

Снижение цен ожидается и на фрукты: сбор урожая в южных регионах может привести к удешевлению яблок и груш до 20 процентов. В настоящее время средняя цена за килограмм яблок составляет 216 рублей, груш — 252 рубля.

— Во второй половине лета на прилавки поступает большое количество свежей сельхозпродукции, что превышает спрос. В таких условиях рынок автоматически реагирует снижением цен, — заявили аналитики в беседе с РИАМО.

В августе традиционно ожидается заметное снижение цен на целый ряд продуктов. «Вечерняя Москва» также узнала, что подешевеет больше всего и с чем это связано.