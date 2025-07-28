Во Франции раскритиковали торговую сделку ЕС и США

Торговое соглашение между Евросоюзом и Соединенными Штатами принесет временную стабильность, но является несбалансированным, считает министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад.

"Торговое соглашение, заключенное Еврокомиссией и США, принесет временную стабильность экономическим субъектам, которым угрожает таможенная эскалация со стороны США, но оно остается несбалансированным", - написал министр в X.

По его словам, "текущее положение дел неудовлетворительно".

"Свободная торговля, обеспечившая общее процветание по обе стороны Атлантики со времен окончания Второй мировой войны, сегодня отвергается США, которые делают выбор в пользу экономического принуждения и полного пренебрежения правилами Всемирной торговой организации", - отметил Аддад.

Он добавил, что Евросоюз должен бороться за сохранение баланса интересов в торговле с США.

В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил после встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, что Соединенные Штаты и Евросоюз договорились о том, что пошлина на все ввозимые в США европейские товары будет составлять 15%, при этом ЕС не будет взимать тарифы с американских товаров. До этого администрация Трампа заявляла о намерении ввести новые торговые пошлины на весь экспорт ЕС в размере 30%. Трамп назвал достигнутые с Евросоюзом договоренности "самыми крупными" в истории.