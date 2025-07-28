Минфин США запустил новый способ пожертвований на погашение госдолга

Госдолг страны достиг 36,72 триллиона долларов.

Министерство финансов Соединенных Штатов представило новый способ для американцев делать пожертвования на погашение государственного долга. Теперь средства можно вносить через популярную платежную платформу Venmo.

По данным издания Business Insider, возможность пожертвовать средства на госдолг существовала и ранее — через банковские счета и карты. Однако в текущем году Минфин расширил функционал, добавив прием пожертвований через сервис Venmo на официальном портале Pay.gov. Это нововведение было внедрено в период с февраля по март, но привлекло широкое внимание общественности только недавно.

Venmo — это американский сервис мобильных платежей, принадлежащий компании PayPal. Он обладает функциями социальной сети, позволяя пользователям отслеживать публичные транзакции. Использование сервиса доступно только резидентам США. За первые пять месяцев 2024 года американцы перечислили на погашение госдолга более 434 тысяч долларов.