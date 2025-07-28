Россия обошла Китай по инвестициям в Казахстан

Китай по итогам 2024 года оставался основным источником иностранных инвестиций как минимум в трех из пяти среднеазиатских стран: Узбекистане, Кыргызстане и Таджикистане, следует из обзора рейтингового агентства «Эксперт РА», с котором ознакомились Frank Media.

Однако исключением стал крупнейший в регионе получатель прямых иностранных инвестиций (ПИИ), Казахстан. По данным Национального банка республики, лидером по чистому притоку ПИИ в страну стала Россия — $1,74 млрд, что на треть больше результата 2023 года. Ключевой инвестор прошлого года, Китай, значительно отстал. Его нетто-вложения упали более чем вдвое, до $404 млн. Западные государства, крупные инвесторы в нефтегазовую отрасль Казахстана, и вовсе выводили средства в значительных объемах. Чистые оттоки вложений США составили $2,27 млрд, Великобритании — $1,27 млрд, Нидерландов — $0,27 млрд. Больше всего средств вывели инвесторы из ОАЭ — $2,61 млрд.

В результате, всего чистый отток иностранного капитала из Казахстана составил $2,55 млрд после притока на $3,7 млрд в прошлом году. Это худший результат в регионе. Как объяснили аналитики «Эксперт РА», предприятия с высокой долей иностранного капитала стали меньше реинвестировать прибыль внутри страны и выплачивать больше дивидендов акционерам. Также к этому привела динамика цен на сырьевых рынках. Без учета реинвестированной прибыли в Казахстане еще с 2018 года почти каждый квартал фиксируется чистый отток ПИИ.

С началом 2025 года капитал из республики начали выводить и российские инвесторы. В первом квартале впервые с конца 2022 года чистые ПИИ России в Казахстан оказались отрицательными, -$238 млн. Это происходит на фоне продолжающегося сокращения действующих в стране компаний с российскими собственниками, которое ускорилось в первой половине года.

«Отечественные организации постепенно перемещаются в страны, в меньшей степени соблюдающие основные торговые ограничения против России и имеющие более комфортные налоговые режимы», — объясняет «Эксперт РА».

Тем не менее, обязательства Казахстана по ПИИ накопленным итогом остаются самыми крупными в регионе — $165,9 млрд. Это значительно больше, чем у второй экономики Средней Азии по этому показателю, Туркменистана, с $44,6 млрд.

Под боком Поднебесной

В остальных странах региона, раскрывающих источники иностранного капитала (к ним не относится Туркменистан), Китай по-прежнему сохраняет свою роль ключевого инвестора. Хотя и стоит отметить, что ни одна из них не предоставляет сведения о чистом притоке ПИИ, в котором учитываются не только вложения, но и вывод средств.

При этом в Таджикистане и Киргизии доля КНР в ПИИ снизилась. Несмотря на то, что китайские резиденты на треть нарастили валовые прямые инвестиции в Таджикистан, до $216 млн, их доля впервые за последние годы оказалась ниже 50%. Причина этому — резкий рост инвестиций из США, с $7 млн в 2023 году до $143 млн в 2024 году. Как отмечает «Эксперт РА», рынок Таджикистана мог стать интереснее благодаря быстрым темпам индустриализации. За прошлый год промышленное производство в стране увеличилось на 20% в сопоставимых ценах. В результате, обрабатывающая промышленность привлекла треть всех ПИИ — вдвое больше, чем годом ранее. Суммарный чистый приток также вырос вдвое, до $291 млн.

Кыргызский фаворит

Однако самой быстрорастущей экономикой региона по ПИИ стал Кыргызстан. Чистый приток здесь увеличился в четыре раза, до $705 млн. Драйверами стали страны СНГ, в первую очередь — Россия, чьи резиденты нарастили валовые инвестиции на 75%, до $279 млн. В результате, страна приблизилась к Китаю, который сохранил вложения в Киргизии примерно на прежнем уровне, $286 млн.

Одновременно с этим в 2024 году вновь низкими были инвестиции Турции ($57 млн), лидировавшая по показателю в 2022 году. Ее внезапно обошло герцогство Люксембург. Инвесторы из карликового государства вложили в Кыргызстан $76 млн (в прошлом году люксембургский капитал не превышал миллиона). Их привлек развивающийся финансовой сектор страны, пояснили «Эксперт РА». В последние годы республика превращается в «ключевое инфраструктурное звено евразийской торговли», что и заинтересовало инвесторов, в том числе из дальнего зарубежья. С 2021 года доля торговли и финансов в ПИИ выросла более чем на четверть.

Лидерство Китая по инвестициям пока остается неоспоримым в Узбекистане. Однако стоит отметить, что страна предоставляет разбивку по странам только для суммы всех иностранных инвестиций и кредитов, без выделения прямых. Российские инвесторы отстают примерно вдвое, с $3,5 млрд совокупного финансирования.