Предсказаны последствия «климатической инфляции»

В новом докладе говорится, что "климатическая инфляция" может привести к росту цен на продовольствие в Великобритании более чем на треть к 2050 году. Все более экстремальные погодные условия представляют угрозу для производства и цепочек поставок как в Великобритании, так и в других странах.

Великобритания находится под угрозой обострения кризиса “климатической инфляции” на фоне последствий все более экстремальных погодных условий, которые могут привести к росту цен на продовольствие более чем на треть к 2050 году, пишет The Guardian.

Аналитический центр Autonomy Institute, забивший тревогу по поводу финансовых последствий для британских домохозяйств, заявил, что вызванное изменением климата повышение цен на повседневные продукты питания может привести к тому, что почти 1 миллион человек окажутся за чертой бедности без срочного вмешательства властей.

В нем говорилось, что Великобритания подвергается повышенному риску – особенно из-за сильной жары и засухи - нарушения производства продуктов питания и цепочек поставок за рубежом и внутри страны, что негативно скажется на потребителях из-за повышения цен в магазинах.

Официальные данные, опубликованные ранее в этом месяце, показали, что общий уровень инфляции в Великобритании вырос в июне больше, чем ожидалось, до 3,6%, поскольку цены на топливо и продукты питания усилили давление на домохозяйства.

Крупнейшие британские ритейлеры предупредили, что жаркая и сухая погода привела к снижению урожайности фруктов и овощей, что привело к росту инфляции в прошлом месяце. Цены на шоколад на полках супермаркетов Великобритании также выросли из-за плохого урожая, связанного с экстремальными температурами в Западной Африке, в то время как цены на кофе выросли из-за плохой погоды, которая негативно сказалась на производстве в Бразилии и Вьетнаме, продолжает The Guardian.

Объединив климатические данные, анализ международных и внутренних торговых потоков и экономическое моделирование, исследователи Autonomy пришли к выводу, что увеличение числа периодов сильной жары и засух может поставить под угрозу основные сельскохозяйственные культуры, нарушить цепочки поставок и усилить инфляционное давление.

Ученые говорят, что изменение климата, вызванное сжиганием ископаемого топлива, означает, что в Великобритании возможны более частые наводнения и засухи. На мировые цены на продовольствие также повлияли неурожаи, конфликты и торговые войны Дональда Трампа.

Поскольку почти половина продуктов питания, потребляемых в Великобритании, импортируется из-за рубежа, британские домохозяйства крайне уязвимы к климатическим потрясениям, которые негативно сказываются на ценах на продукты основных производителей в таких странах, как Испания, Франция и Бразилия.

Британское сельское хозяйство также находится под давлением: штормы и наводнения сократили производство овощей в Великобритании на 12% в 2023 году, отмечает The Guardian.

Предупреждая о том, что повышение температуры, влияющее на основных производителей продуктов питания в Европе и за ее пределами, представляет собой серьезный риск для финансов домашних хозяйств, в докладе говорится, что к 2050 году, при “наихудшем” сценарии с высоким уровнем выбросов, цены на продовольствие могут вырасти на 34%.

При “наилучшем” сценарии, согласно которому глобальное потепление к 2100 году будет ограничено 1,5 градусами Цельсия, а не 4 градусами Цельсия в худшем случае, оно предупредило, что совокупная инфляция цен на продовольствие все еще может достичь 25% к 2050 году.

Домохозяйства с низким уровнем дохода пострадают непропорционально больше, поскольку они тратят большую часть своего ежемесячного бюджета на предметы первой необходимости, такие как хлеб, рис и мясо. В нем говорилось, что аномальная жара в Великобритании, как один из факторов климатической инфляции, может обойтись среднестатистическому домохозяйству в сумму от 917 до 1247 фунтов стерлингов к 2050 году.

Аналитический центр левого толка предупредил, что без усилий правительства смягчить удар по домохозяйствам, вызванный ростом цен на 34%, еще 951 383 человека могут оказаться за чертой бедности.

Уилл Стронге, исполнительный директор Автономного института, призвал министров рассмотреть ряд мер по защите семей, включая открытие общественных закусочных, чтобы смягчить последствия нестабильности цен на продовольствие для уязвимых групп населения.

Также можно было бы рассмотреть вопрос о контроле за ценами, в то время как Великобритания могла бы рассмотреть возможность создания “буферных запасов” ключевых товаров для обеспечения их доступности во время сбоев в цепочке поставок.