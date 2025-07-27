В ЕК считают, что американские пошлины в 15% "стабилизируют торговлю ЕС и США"

Договоренность с Вашингтоном об ограничении торговых пошлин на большинство товаров уровнем 15% вместо 30% стабилизирует трансатлантическую торговлю. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Шотландии.

"Мы достигли сделки. Пошлины США на большинство европейских товаров будут установлены на уровне 15%", - заявила она на пресс-конференции, которую транслировала пресс-служба ЕК. Фон дер Ляйен подчеркнула, что 15% - это будет "абсолютный потолок, никакие новые пошлины вводиться не должны". "Это решение, которое позволит стабилизировать трансатлантическую торговлю", - сказала глава ЕК.

"Мы также договорились о нулевых пошлинах на ряд товаров, включая авиационные запчасти, некоторые лекарства, полупроводники и некоторые редкоземельные элементы", - добавила она.

В будущем, по ее словам, США и ЕС намерены "снижать тарифы" и постепенно заменять их квотами. Она подчеркнула, что Еврокомиссия намерена вести переговоры с США о поэтапном сведении пошлин к нулевому уровню, но не уточнила, сколько это может занять времени.

Запретить российский газ

Она также отметила, что Еврокомиссия пообещала США полностью заместить нефть и газ из России американским СПГ и ядерным топливом. "Сделка включает закупки ЕС огромных объемов американского СПГ и ядерного топлива при полном отказе от российских газа и нефти", - заявила она.

Фон дер Ляйен полагает, что страны ЕС "все еще закупают слишком много российского газа" и российские нефтепродукты "все еще поступают в ЕС через черный ход". Она высказала мнение, что ЕС якобы "более не хочет российских ресурсов", заявив, что американский СПГ "гораздо лучше".

Американские тарифы

В июне президент США объявил о намерении ввести с 1 августа тарифы в 30% на все товары из Евросоюза. Евросоюз в ответ подготовил список американских товаров на сумму 93 млрд евро для введения ответных пошлин. Вместе с тем Брюссель и Вашингтон вели интенсивные переговоры, поскольку Еврокомиссия была нацелена на достижение компромисса с США.

В итоге пошлина на все ввозимые в США европейские товары с 1 августа 2025 года будет составлять 15%. Кроме того, ЕС принимает на себя жесткие обязательства по закупкам практически исключительно американских энергоносителей и отказывается от ответных мер.