США ожидают около $7 трлн доходов от импортных пошлин за 10 лет

Соединенные Штаты за 10 лет могут получить порядка $7 трлн в виде доходов от взимания таможенных пошлин. Об этом заявил министр торговли США Говард Латник.

После объявления о новых пошлинах на импорт в начале апреля глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что доходы Вашингтона от тарифов могут составить $300-600 млрд в год.

"Доходы от пошлин потрясающие, $700 млрд в год. Подобные средства правительство никогда ранее не получало. Если получать их в течение 10 лет, то получится $7 трлн", - сказал Латник в интервью телеканалу Fox News.

Глава Минторга отметил, что американская администрация не собирается вновь продлевать установленный на 1 августа крайний срок по введению новых таможенных пошлин.

"Очевидно, что после 1 августа будет оставаться возможность обсуждения [сделок по тарифам] с президентом [США Дональдом] Трампом, он всегда готов выслушать, - добавил Латник. - Президент, определенно, хочет вести переговоры с большими экономиками".

Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. Кроме того, с 3 апреля США ввели таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили. В тот же день американский президент сообщил о 90-дневной приостановке действия части ответных пошлин, что, как пояснили в Белом доме, связано с проведением торговых консультаций. На этот период действует универсальный тариф в размере 10%.

27 июня Трамп уточнил, что США уведомят в течение примерно полутора недель целый ряд стран, с которыми не будут подписывать отдельные соглашения, о дальнейших условиях двусторонней торговли, то есть о ставках пошлин на поставляемые на американский рынок товары. Рассылать эти оповещения администрация США начала в последние несколько дней. Как ожидается, решения Трампа об истечении крайних сроков торговых переговоров и применении новых импортных пошлин вступят в силу 1 августа. Президент США допускал, что в отдельных случаях продлит сроки ведения этих переговоров.