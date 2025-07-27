Трамп объявил о торговой сделке с Евросоюзом

США заключили торговую сделку с Евросоюзом, согласно которой страны объединения откроют свои рынки для торговли с Штатами c нулевой ставкой по пошлинам. Об этом в воскресенье, 27 июля, объявил глава Белого дома Дональд Трамп.

© Вечерняя Москва

Он добавил, что ЕС приобретет у США энергоносители общей стоимостью 750 миллиардов долларов и инвестирует в американскую экономику еще 600 миллиардов долларов. Американский лидер добавил, что Евросоюз согласился закупать у Соединенных Штатов «огромное количество» американской военной техники.

Трамп сделал заявление о сделке с Китаем

Об этом он заявил во время встречи с председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии, передает РИА Новости.

Ранее в ходе той же встречи Трамп заявил, что Вашингтон не намерен снижать размер импортных пошлин на европейские товары.