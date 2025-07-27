Бразилия укрепит связи с БРИКС из-за угроз Трампа

«Тарифные» угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Бразилии приведут к тому, что крупнейшее латиноамериканское государство еще больше укрепит связи с БРИКС. Об этом заявил спецпомощник президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим, передает ТАСС.

Аморим сказал, что введение заградительных 50% пошлин Трампа «укрепляют отношения с БРИКС». Бразилия «хочет иметь диверсифицированные отношения и не зависеть от одной страны».

По словам спецпомощника, бразильские власти также намерены теснее сотрудничать с другими странами в Европе, Азии и Южной Америке.

Аморим отметил, что у Трампа нет «ни друзей, ни интересов, а лишь желания». Американский лидер предпочитает вмешательство в дела других стран и колониальные подходы. Это продемонстрировали высказывания Трампа о суде над экс-президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

Ранее Белый дом объявил о введении пошлин в размере 50% на бразильские товары с 1 августа. В ответ глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подписал указ, предполагающий зеркальные экономические ответы.