Стало известно, какой товар россияне стали чаще заказывать из-за рубежа

Россияне стали заказывать игрушки Лабубу из-за рубежа чаще смартфонов компании Apple. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на CDEK.Shopping.

В первом квартале лидерами продаж на площадке CDEK.Shopping были компании Nike (6,7%), New Balance (3,9%), Adidas (2,6%), Uniqlo (2,6%) и Apple (2,5%),

Во втором квартале китайский производитель Лабубу Pop Mart занял 2,7% рынка и поднялся на четвертую строчку рейтинга, обогнав Uniqlo и Apple.

«За второй квартал 2025 года бренд коллекционных фигурок Pop Mart впервые вошел в топ-5 самых популярных марок, обогнав Apple по количеству заказов», — пишет издание.

В мае-июне общий оборот Pop Mart на площадке оценивался в 15,6 млн рублей, что означает рост на 17%. Средний чек составляет 6,9 тысячи рублей.

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Основной вклад в успех Pop Mart внесли игрушки Лабубу. Самыми популярными стали сюрприз-бокс Big Into Energy, серия Tasty Macarons и коллекция Lazy Yoga.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала создавать отечественные товары, которые можно успешно продавать за рубежом. Она отметила, что мир «заболел» «уродцем» Лабубу, на которого смотреть невозможно, но все носят эту куклу на сумках.