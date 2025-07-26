Отмена «торгового безвиза» с ЕС обвалила экспорт зерна с Украины

Украина резко сократила экспорт кукурузы и ячменя в июне 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные министерства сельского хозяйства страны.

Отгрузка кукурузы составила 1,2 миллиона тонн. Это в 2,4 раза меньше, чем в июне 2024 года. Поставки ячменя упали до 2,2 тысячи тонн, что в 37 раз меньше относительно того же периода.

Поставки пшеницы снизились на 8%, составив 833,1 тысячи тонн. Совокупный экспорт зерна в июне 2025 года составил 2,07 миллиона тонн. Это в 1,9 раза меньше, чем в июне 2024 года. Показатель достиг минимума с сентября 2023-го.

Евросоюз с 6 июня прекратил действие решения о полной либерализации торговли с Украиной. Оно подразумевало отмену пошлин и ограничений. Теперь Брюссель восстановил квоты на украинские товары.

Согласно новому соглашению Украина сможет экспортировать в Евросоюз больше продукции, чем до начала военных действий, но меньше, чем во время «безвизовой торговли»