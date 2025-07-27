Трамп оценивает вероятность заключения торговой сделки с ЕС 50 на 50

Президент США Дональд Трамп на встрече с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии заявил, что оценивает вероятность заключения торговой сделки с ЕС 50 на 50.

"Сейчас я на самом деле не в хорошем настроении, но скажу вам, я думаю, что шансы, полагаю, Урсула сказала бы, что вероятность заключения соглашения 50 на 50. Я надеюсь, что мы заключим сделку", - сказал он. Трансляцию ведет пресс-служба Белого дома.

"Я думаю, что это хорошо для обеих сторон. Я бы сказал 50 на 50. У нас есть три или четыре спорных момента, в которые я бы не хотел вдаваться. Мы будем их обсуждать, но я думаю, что главный спорный момент - это справедливость [торговых отношений]", - добавил президент США.

Соединенные Штаты намерены ввести с 1 августа новые торговые пошлины в размере 30% на весь экспорт ЕС. Еврокомиссия в настоящее время прилагает все усилия, чтобы договориться с Вашингтоном либо об отказе от пошлин, либо об их существенном снижении.

Трамп будет находиться в Шотландии с 25 по 29 июля, в ходе визита он намерен, в частности, согласовать с премьер-министром Великобритании Киром Стармером порядок дальнейшей торговли США с Соединенным Королевством.