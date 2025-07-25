Биржевые цены на бензин в России упали

На фоне информации о скором запрете экспорта бензина из России для крупных компаний его стоимость на Петербургской бирже резко снизилась после многодневного роста. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Цена Аи-92 снизилась на 1,49 процента, до 65 314 рублей за тонну, а Аи-95 — на 1,17 процента, до 75 435 рублей. Накануне они торговались по 66,3 тысячи рублей и 76 330 рублей за тонну соответственно. При этом цена Аи-95 оказались лишь немногим ниже рекорда, поставленного в сентябре 2023 года.

Уже после торгов СМИ со ссылкой на источник на топливном рынке рассказали, что запрет на экспорт введут с 1 августа и, скорее всего, распространят на сентябрь. В начале июля о такой возможности, если рост цен на бирже не остановится, предупреждал вице-премьер Александр Новак. С того момента стоимость топлива только ускорила рост.

При этом не исключено, что вместе с запретом экспорта правительство утвердит расширение диапазона изменений биржевой стоимости топлива, при выходе за которой производители лишаются права на демпферные компенсации. Такая мера позволит поддержать компании, лишающиеся экспортных доходов, и даст им возможность увеличивать оптовую стоимость внутри страны.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против структуры Газпрома, которой принадлежит производящий бензин и дизельное топливо Сургутский завод по стабилизации конденсата (ЗСК). Ведомство нашло нарушения в резком снижении объема отгрузки топлива на биржу в мае и июне.