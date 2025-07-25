Набиуллина прокомментировала сообщения о просьбе о помощи трех крупных банков

Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала необоснованными слухами обсуждение возможности обращения некоторых крупных банков за господдержкой. Ее слова приводит РБК.

Набиуллина отметила, что в настоящее время банки устойчивы, зарабатывают и имеют запасы капитала, поэтому чувствуют себя вполне уверенно.

«Я еще раз скажу, что это слухи, которые ни на чем не основаны и ничем не обоснованы. Мне кажется, что просто кто-то нарочно нагнетает ситуацию», — сказала она.

Также глава ЦБ указала, что даже если гипотетически предположить стрессовый сценарий, в котором банки упрутся в нормативы по капиталу, то у них есть возможность управлять ситуацией без посторонней помощи. То же, по ее словам, относится и к снижению темпов роста кредитного портфеля.