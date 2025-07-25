В ЦБ рассказали о будущем снижении ключевой ставки

Лера Букина

Банк России готовится к постепенному снижению ключевой ставки. Показатель будет уменьшаться по мере сокращения уровня инфляции, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, передает ТАСС.

В ЦБ рассказали о будущем снижении ключевой ставки
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Как уточнила председатель ЦБ, депозиты останутся привлекательными еще долгое время, несмотря на снижение ключевой ставки.

«Потому что мы будем снижать ключевую ставку постепенно, по мере снижения инфляции. И мы будем исходить из того, что ставки по депозитам будут оставаться выше инфляции, то есть они позволит обеспечить сохранность от обесценений за инфляцией сбережений граждан», — подчеркнула Набиуллина.

Сегодня Банк России принял решение снизить ключевую ставку с 20% до 18%. Как отмечалось, текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, снижается быстрее, чем прогнозировалось ранее. Рост внутреннего спроса замедляется. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста, уточнил Банк России.

ЦБ РФ 6 июня впервые почти за три года решил снизить ключевую ставку — до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев — с конца октября прошлого года.