В ЦБ рассказали о будущем снижении ключевой ставки

Банк России готовится к постепенному снижению ключевой ставки. Показатель будет уменьшаться по мере сокращения уровня инфляции, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, передает ТАСС.

Как уточнила председатель ЦБ, депозиты останутся привлекательными еще долгое время, несмотря на снижение ключевой ставки.

«Потому что мы будем снижать ключевую ставку постепенно, по мере снижения инфляции. И мы будем исходить из того, что ставки по депозитам будут оставаться выше инфляции, то есть они позволит обеспечить сохранность от обесценений за инфляцией сбережений граждан», — подчеркнула Набиуллина.

Сегодня Банк России принял решение снизить ключевую ставку с 20% до 18%. Как отмечалось, текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, снижается быстрее, чем прогнозировалось ранее. Рост внутреннего спроса замедляется. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста, уточнил Банк России.

ЦБ РФ 6 июня впервые почти за три года решил снизить ключевую ставку — до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев — с конца октября прошлого года.