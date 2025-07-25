Набиуллина рассказала, с каким шагом ЦБ будет снижать ключевую ставку

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина допускает дальнейшее снижение ключевой ставки на 100–200 базисных пунктов на отдельных заседаниях.

Об этом глава ЦБ сообщила на пресс-конференции.

«Прогноз предполагает, что возможно снижение по 100, 150, 200 базисных пунктов, как и паузы. Все будет зависеть от поступающих данных», — пояснила Набиуллина.

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