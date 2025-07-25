Центробанк снизил прогноз цены на российскую нефть

Центральный банк России понизил прогноз средней цены на российскую нефть марки Urals с 60 до 55 долларов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Стоимость скорректировали не только на 2025, но и на 2026 год. Прогноз Центробанка в 2027 году сохранен на уровне прошлого прогноза — 60 долларов за баррель. Такая же стоимость отечественного сырья ожидается в 2028 году.

По данным за 2024 год средняя стоимость барреля основного экспортного сорта составила 68 долларов. В сравнении с текущей прогнозируемой ценой падение составило 19 процентов.

В начале июля Минфин РФ сообщал, что нефтегазовые доходы российского бюджета составили 494,8 миллиарда рублей, что стало минимумом с января 2023 года. За месяц они сократились почти на 18 миллиардов рублей. При этом упали доходы от продажи как нефти, так и газа вместе с газовым конденсатом. Отклонение от ожидаемого объема составило 7,05 миллиарда рублей. В июле ведомство ожидает, что до базового уровня не хватит 25,82 миллиарда рублей.