ЦБ оценил состояние рынка труда

Центральный Банк России заявил о наличии признаков снижения напряжённости на рынке труда.

«Появляется больше признаков снижения напряженности на рынке труда. По данным опросов, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, продолжает сокращаться», — указывается в заявлении финансового регулятора.

В ЦБ отметил, что по-прежнему наблюдаются уменьшение спроса на рабочую силу в отдельных отраслях и её переток в другие секторы.

«Зарплаты растут медленнее, чем в 2024 году, но темпы их повышения пока опережают рост производительности труда. Безработица находится на исторических минимумах», — добавили в Банке России.

Вместе с этим Центральный банк России спрогнозировал возвращение годовой к инфляции к целевому показателю в 4% в 2026 году.

25 июля Банк России снизил ключевую ставку с 20 до 18%.