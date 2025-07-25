ЦБ резко снизил ключевую ставку

Банк России принял решение снизить ключевую ставку с 20% до 18%. Это следует из пресс-релиза, опубликованного регулятором на официальном сайте ЦБ.

Как отмечается, текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, снижается быстрее, чем прогнозировалось ранее. Рост внутреннего спроса замедляется. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста, уточняет Банк России.

«ЦБ сообщил о планах поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году», — сообщил ЦБ.

В базовом сценарии это предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 18,8–19,6% годовых в 2025 году и 12,0–13,0% годовых в 2026 году и означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики.

Согласно ожиданиям регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 6,0–7,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.

Так, решение совпало с прогнозами большинства аналитиков. В частности, 21 из 30 участников консенсус-прогноза РБК заявляли, что ожидают снижения ключевой ставки на 200 б.п., до 18% годовых. Но были и те, кто прогнозировал ставку на уровне 19% и 18,5%. Респонденты в ходе опроса высказали следующие доводы в пользу снижения процентной ставки: замедление темпов инфляции, которое произошло быстрее, чем ожидал регулятор, более медленный рост валового внутреннего продукта, продолжающееся укрепление курса национальной валюты и сдержанный рост объема выданных кредитов.

ЦБ РФ 6 июня впервые почти за три года решил снизить ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года.