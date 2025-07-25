Совет директоров Банка России на заседании 25 июля с высокой долей вероятности примет решение о снижении ключевой ставки с 20% до 18%. Такое мнение в разговоре с Рамблером высказал инвестиционный стратег Сергей Суверов.

Центральный банк со стопроцентной вероятностью снизит ключевую ставку. Вопрос только в том, насколько резким будет снижение. Большинство аналитиков ожидают, что показатель будет снижен до 18% годовых. Это связано с замедлением темпов инфляции и состоянием экономики. Центральный банк намерен увеличить деловую активность и предотвратить скатывание России в рецессию. Поэтому снижение ключевой ставки, скорее всего, будет значительным – сразу на 2 п.п. Некоторые аналитики ожидают снижение показателя даже на 3 п.п. Но я думаю, что такой сценарий не будет реализован, так как в случае слишком резкого снижения ставки увеличатся инфляционные риски. Сергей Суверов Инвестиционный стратег УК «Арикапитал», доцент Финансового университета при правительстве РФ

На фоне ожиданий снижения ключевой ставки курс рубля начал снижаться, отметил аналитик.

«Также на снижении курса российской валюты сказались ожидания по введению новых санкций со стороны США – вторичных пошлин, которые могут ударить по российскому экспорту. Поэтому в ближайшие месяцы курс рубля, скорее всего, продолжит снижение», - сказал он.

Экономист выразил мнение, что в обозримой перспективе Центробанк продолжит курс на снижение ставки.

«Однако это во многом будет зависеть от поступающих данных по инфляции, по инфляционным ожиданиям», - почеркнул эксперт.

Согласно данным Росстата, за неделю с 15 по 21 июня в России впервые в 2025 году была зафиксирована недельная дефляция.