Совфед одобрил пакет законов о платформенной экономике

Совет Федерации на пленарном заседании 25 июля одобрил пакет законов (№ 959244-8 и 959248-8) о регулировании платформенной экономики, которые устанавливают единые понятия в этой сфере, определяют права и обязанности операторов маркетплейсов, владельцев пунктов выдачи заказов, продавцов и покупателей, а также требования к размещению предложений о продаже товаров на онлайн-площадках.

Так, вводится такое понятие, как «платформенная экономика» и «цифровая платформа». Под платформенной экономикой понимаются имущественные отношения, формирующиеся при взаимодействии неограниченного круга лиц через цифровые платформы для ведения бизнеса. А цифровая платформа — это информационная система или сайт для взаимодействия неограниченного круга лиц, в том числе в целях обмена информацией, продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Закон запрещает размещать на цифровых платформах карточки товаров, изъятых из оборота, не прошедших госрегистрацию, не внесенных в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, а также БАД, лекарств и медизделий, не зарегистрированных в РФ.

Также устанавливается процедура изменения договора между оператором и партнером на цифровых платформах. В случае одностороннего изменения оператором условий договора он обязан уведомить об этом не менее чем за 15 дней.

Кроме того, оператор платформы также вправе блокировать доступ к личному кабинету или прекратить размещение карточки товара при нарушении партнером законодательства РФ, а также при неправомерном доступе к аккаунту третьих лиц.