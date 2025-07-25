Мировые цены на нефть растут второй день подряд

Мировые цены на нефть в пятницу продолжили восходящую динамику предыдущего торгового дня.

Цена сентябрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.35 росла на 0,49%, до 69,54 доллара за баррель, а сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – также на 0,5%, до 66,36 доллара. Накануне цена марки Brent выросла на 0,98%, WTI – на 1,49% передает РИА «Новости».

«Я воодушевлен тем, как нефть удержалась и отскочила от диапазона поддержки в 65-64 долларов за баррель, что сохраняет надежды на отскок к 70 долларам», – цитирует Reuters рыночного аналитика IG Тони Сикамора.

В центре внимания мировых рынков оставались макроэкономические новости. На этой неделе президент США Дональд Трамп заявил о заключении торговой сделки с Японией, и достижении завершающей стадии торговых переговоров с Китаем.

До этого он продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа.