Стало известно, почему Россия начала проверять танкеры в Черном море

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил, почему российская сторона начала проверять иностранные танкеры в Черном море. Об этом сообщает NEWS.ru.

Как объяснил эксперт, ужесточение процедуры захода судов в российские черноморские порты объясняется угрозой терактов. При этом эксперт подчеркнул, что процедура не является запретом на вход в порты иностранных кораблей.

«Нет никакого запрета на заход иностранных судов в российские порты. Речь идет о новой процедуре захода. Нужно получить одобрение от российских спецслужб. Это делается для обеспечения безопасности, потому что уже неоднократно были теракты, которые не столь сильно освещались», — объяснил он.

Юшков также добавил, что в последнее время возросло число различных инцидентов, связанных с нефтяными танкерами — взрывов и провокаций.

«Тем не менее танкеры, которые раньше заходили в российские порты и перевозили российскую нефть и нефтепродукты, взрывались даже не в России, а в Средиземном море. Здесь не исключены провокации, направленные на дискредитацию танкеров, перевозящих российскую нефть, которая относится к так называемому теневому флоту прежде всего», — рассказал он.

Ранее Россия запретила иностранным танкерам загружаться в черноморских портах.