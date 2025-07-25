Спрогнозирован курс рубля после заседания ЦБ по ключевой ставке

На заседании 25 июля 2025 года Банк России снизит ключевую ставку на 1–2 процентных пункта (п. п.), ожидают аналитики.

Они сходятся во мнении, что доллар будет стоит не больше 80 ₽ даже с учётом снижения ставки.

«Снижать ставку необходимо прежде всего для небольшого ослабления рубля и для повышения доходности с продажи энергоресурсов за рубеж. А значит, для пополнения казны», — рассказала «Известиям» управляющий партнёр аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

В случае резкого снижения ставки сразу на несколько процентных пунктов, сохранения на текущем уровне или повышения из-за высоких инфляционных ожиданий последствия для рубля могут быть непредсказуемыми, как и реакция обманутого в ожиданиях рынка.

При этом есть аналитики, которые ждут падения ключевой ставки сразу на 3 п. п., до 17% годовых. Но и в этом случае решение ЦБ вряд ли заметно повлияет на курс рубля, считает сотрудник лаборатории макроструктурного моделирования Факультета экономических наук НИУ ВШЭ Григорий Жирнов. По его словам, уровень реальной ключевой ставки и реальная жёсткость денежно-кредитных условий останутся очень высокими.

По прогнозу аналитиков «Альфа-Форекс», в августе торговый коридор по валютной паре рубль — доллар составит 77,75–84 ₽.

Вслед за ключевой ставкой будет снижаться и доходность по вкладам. Банки уже ухудшают условия, чтобы минимизировать ущерб от необходимости возвращать деньги с чрезмерной на будущий момент доходностью, говорит заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.