Цены на «борщевой набор» хотят заморозить: для поставщиков разработают коридор стоимости

Правительство готовит заморозку цен на ряд социально значимых продуктов питания, в том числе для борщевого набора. Она будет осуществляться с помощью заключения прямых долгосрочных договоров между поставщиками и торговыми сетями.

© Московский Комсомолец

Напомним, что меньше недели назад эту инициативу выдвигал Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования - ЦМАКП. Он предлагал властям не успокаиваться тем обстоятельством, что годовая инфляция пошла на снижение. Поскольку все это временные сезонные факторы. А чтобы бороться с ростом цен, то на ряд социально значимых товаров их следует заморозить.

Идея не нашла широкой поддержки у большинства аналитиков рынка. Они указывали на то, что это не первая попытка бороться с ценами административными методами. Все предыдущие заканчивались одинаково – их ростом.

Зато инициатива ЦМАКП, судя по всему, нашла последователей в правительстве и уже обретает реальные очертания. Фиксацию цен активно прорабатывают Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба – ФАС.

В основе идеи заложено несколько моментов. Перечень продуктов будет определять правительство. Речь идет не о механической фиксации цен на прилавке, а о неком «коридоре» отпускной цены для поставщиков. Формульное ценообразование должно учитывать интересы как производителей (аграриев), так и торговых сетей. ФАС совместно с Минпромторгом будет отслеживать фиксированные цены в момент заключения договора, а затем проверять их выполнение.

Наконец, не менее 80 % объемов продукции торговля и маркетплейсы обязаны закупать в пределах диапазона отпускных цен по долгосрочным контрактам. А оставшиеся 20 % - по своему усмотрению, в том числе и в результате проведения тендеров.

Нужно ли говорить, что ФАС обеими руками за такой механизм. По мнению ведомства, это позволит сгладить сезонные колебания цен на продукты, исключить резкие скачки. Фермерские ассоциации тоже не возражают против заключения долгосрочных соглашений на 3-5 лет. Но считает, что нужна отдельная структура, которая бы отслеживала формирование цен в плане себестоимости производства и прибыльности.

Некоторые сомнения проскальзывают в позиции Ассоциации компаний розничной торговли. Ведь если при заключении долгосрочного контракта (на 3-5 лет) цена окажется ошибочной, тогда в невыгодное положение попадают основные участники рынка – поставщики и торговля.

Производители продуктов не в восторге от очередной кампании по борьбе с ценами. «Посмотрите на стоимость строительных материалов, там что хотят, то и творят, никакого регулирования. А у нас идет битва за каждую копейку», - пишут в соцсетях возмущенные аграрии.

При этом они уверены, что при «коридоре цен» (максимальном и минимальном значениях), торговля будет у них покупать по минимально разрешенным значениям, а сама продавать по максимальным.

Председатель правления Ассоциации экспертов рыночного ритейла Андрей Карпов заверяет, что торговые сети, конечно, пойдут навстречу правительству в плане снижения и самоограничения цен. Но пока и сам не знает, какие будут приняты решения, ведь, по его словам, ритейл и без того держит минимальную торговую наценку на социальные продукты.

- Когда поставщики нам продавали яйцо по 200 рублей за десяток, на торговой полке для покупателей они стоили 150 рублей, - рассказывает он. – Издержки мы компенсировали за счет увеличения цен на другие товары, в том числе из премиум-сегмента, законом это разрешено. Но сегодня ряд общественных деятелей обвиняют нас в сговоре из-за подорожания пакетов для продуктов, которые покупатель берет на кассе. Они стоят, кажется, 9 рублей, и нас упрекают в том, что маржа составляет 200 или 300 процентов – это в 9 рублях! А на каких товарах еще компенсировать свои убытки от минимальных торговых наценок?

При всей готовности торговых сетей «пойти навстречу правительству», собеседник не знает, каким образом предлагаемые долгосрочные договора могут сбалансировать цены на потребительском рынке.

- Сейчас некоторые марки яйца в рознице стоят 30-35 рублей за десяток, - говорит он. – Цена снизилась со 150 рублей. Удешевление произошло благодаря резкому увеличению предложения, перепроизводству продукции. Нам уже предлагают зафиксировать эту стоимость. Но кто знает, какие проблемы появятся в отрасли в будущем? - Инициатива по заморозке цен является крайней мерой социальной поддержки из-за резкого роста цен на основные продукты. - считает доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова Светлана Ильяшенко. – Ее главная сила в немедленном, но временном сдерживании инфляции и защите уязвимых граждан. Если обратиться к истории вопроса борьбы с ростом цен, то становится ясно, что подобные меры несут в себе значительные макроэкономические и микроэкономические риски: дефицит, снижение качества, сокращение предложения, искажение рыночных механизмов и усиление давления на бизнес.

Эксперт считает, что успех нынешней правительственной инициативы будет критически зависеть от деталей ее реализации (механизмы компенсации производителям и ритейлу, контроль качества, борьба с дефицитом и спекуляциями) и продолжительности действия. Длительная заморозка (скажем, до конца 2026 года) существенно повышает вероятность проявления негативных последствий. Если фиксированные цены окажутся ниже себестоимости производства или рыночной стоимости сырья и логистики, производители и ритейлеры могут сокращать поставки или выводить товары из ассортимента, что приведет к сокращению товарного предложения, предупреждает Ильяшенко. Кроме того, по ее словам, обеспечение соблюдения «заморозки» на всей территории страны для широкого списка товаров требует значительных усилий со стороны контролирующих органов.