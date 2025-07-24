В ОПИ отреагировали на идею о запрете пунктов выдачи заказов в жилых домах

Семён Капранов
Олег Павлов эксперт

Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов в разговоре с Рамблером прокомментировал предложение о введении запрета на размещение пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в жилых домах.

Ранее сенатор Олег Голов направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением запретить размещение дарксторов (складов для обработки и быстрой доставки онлайн-заказов) и ПВЗ на первых этажах жилых домов. Как передавали «Известия», инициатива обусловлена многочисленными жалобами жителей на шум, загруженность дворов, загрязнение и угрозы безопасности, которые вызывают данные объекты дистанционной торговли.

Здесь наблюдается двоякая ситуация. С одной стороны, потребители уже привыкли заказывать товары на маркетплейсах и получать их максимально удобным для себя способом – через пункты выдачи. В последнее время они стали очень популярны. При этом часто они открываются именно на первых этажах жилых зданий. Поэтому сокращение числа пунктов выдачи, конечно, доставит определенные неудобства покупателям. Но, с другой стороны, нужно отметить, что в некоторых случаях при осуществлении торговли через ПВЗ действительно допускаются определенные нарушения, которые касаются санитарных норм и правил, состояния помещений, порядка хранения продукции, товарного соседства, а также шума, связанного с погрузкой и выгрузкой товаров. Все это может создавать неудобства для жильцов и нарушать определенные нормы. Но все это, скорее, не повод для того, чтобы закрывать такие пункты, а повод привести их в соответствие базовым требованиям. Это позволит как обеспечить интересы жильцов, так и даст возможность таким пунктам продолжать работать. Кардинальные меры тут вряд ли пойдут на пользу.

Олег Павлов
Олег Павлов Глава общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива"

Вопрос функционирования ПВЗ в жилых домах является комплексным, подчеркнул эксперт.

«Деятельность некоторых пунктов выдачи заказов ранее уже пытались приравнять к деятельности магазинов. А к деятельности магазинов у нас установлено множество требований. При этом даже если рассматривать ПВЗ как складские помещения, то базовые требования в них все равно должны выполняться. Наряду с удобством потребителей, которые хотят получать товары там, где им это удобно, должны быть обеспечены все предусмотренные законодательством права жильцов многоквартирных домов», - отметил специалист.

Закрытие пунктов выдачи заказов в жилых домах может крайне негативно повлиять на экономику страны. Об этом ранее заявили в пресс-службе Wildberries& Russ.

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