Международные резервы России снизились за неделю

Объем международных резервов Российской Федерации на 18 июля 2025 года составил $683,7 млрд. Об этом свидетельствуют данные на сайте Банка России.

По сравнению с предыдущей неделей показатель снизился на $1,6 млрд.

По состоянию на 11 июля объем резервов составлял $685,3 млрд. Неделей ранее международные резервы России выросли до рекордных $690,6 млрд.

Международные резервы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства Российской Федерации, представляют собой высоколиквидные активы в иностранной валюте. В их состав входят валютные средства, специальные права заимствования, резервная позиция в Международном валютном фонде (МВФ), а также монетарное золото. После начала специальной военной операции (СВО) Российской Федерации на территории Украины западные страны ввели санкционные меры в отношении Банка России. Помимо заморозки золотовалютных резервов РФ, были введены ограничения на все операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка (ЦБ), а также на операции с любыми юридическими лицами, организациями или органами, действующими по поручению или от имени ЦБ.