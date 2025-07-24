ЦБ Турции резко снизил ключевую ставку

Центробанк Турции резко снизил ключевую ставку, опустив ее с 46 до 43 процентов годовых.

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Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте регулятора.

«Базовая тенденция инфляции в июне оставалась стабильной», — в частности, отметили в ЦБ, пообещав придерживаться жесткой денежно-кредитной политики до достижения ценовой стабильности, создавая условия для достижения целевого показателя инфляции в 5 процентов в среднесрочной перспективе.

Там также указали, что опережающие индикаторы указывают на временный рост месячной инфляции в июле, а последние данные свидетельствуют об усилении дефляционного влияния спроса.

Сейчас показатель инфляции находится в Турции на уровне около 35 процентов. Эксперты, опрошенные Reuters, ожидают, что к концу текущего года она снизится до 30 процентов, а к концу 2026-го — до 21 процента.

Ключевая ставка турецкого ЦБ находилась в декабре 2024 года на уровне 50 процентов, после чего начала снижаться. К марту ее довели до 42,5 процента, после чего последовал новый подъем до 46 процентов, предпринятый в том числе на фоне внутренней политической ситуации в стране и опасений за стабильность экономики.