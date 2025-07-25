В России спрогнозировали снижение ключевой ставки

В докладе «Росконгресса» сообщается, что уже к концу 2025 года ключевая ставка Центрального банка России (ЦБ РФ) может снизиться до 16 процентов. Об этом сообщает РИА Новости.

«При прогнозируемой инфляции 7-8 процентов реальная ставка составит около 9-10 процентов, что сохранит жесткость денежно-кредитной политики», — следует из доклада.

Аналитики подчеркивают, что снижение ключевой ставки до такого показателя не окажет существенного влияния на инфляцию. Кроме того, оно не должно сопровождаться резким ослаблением рубля.

В начале июня ЦБ РФ принял решение понизить ключевую ставку на один процентный пункт — до 20 процентов.