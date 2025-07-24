Матвиенко рассказала об эффекте антироссийских санкций на мировую экономику

Санкционные выплески Евросоюза в отношении России ударяют не только по самой Европе, но и могут серьезно пошатнуть мировую экономику.

Об этом на пресс-конференции заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Эти все санкционные выплески в последнее время - это не только удар по Европе. Это может серьезно пошатнуть мировую экономику, темпы развития мировой экономики. Это скажется в целом на глобальном экономическом уровне", - сказала Матвиенко, отвечая на вопрос ТАСС. "Будем дальше смотреть, что будет происходить и, соответственно, заранее готовить те меры, которые бы нивелировали это беззаконное экономическое давление на Россию", - подчеркнула она.

Говоря о последствиях санкций для самой Европы, спикер Совета Федерации отметила, что они очевидны.

"Дальнейшее ухудшение жизненного уровня граждан Евросоюза, деиндустриализация и в целом ухудшение общеэкономической ситуации", - пояснила она.

В частности, это можно наблюдать на примере самой крупной экономики Евросоюза - Германии.

"Действительно, эти процессы все активно продолжаются: рецессия, деиндустриализация, существенное подорожание всего и вся и снижение жизненного уровня населения. И при этом Германия заявляет, что они планируют 9 млрд евро выделить на военную поддержку Украины. При том, что растет объем заимствований, растет дефицит бюджета. Интересно, откуда - и в ущерб понятно кому - они могут принять такие решения", - сказала Матвиенко.

Кроме того, серьезно падает рейтинг действующих политиков в европейских государствах, что означает недовольство людей проводимым ими курсом, указала председатель СФ.