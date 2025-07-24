Названы условия, при которых доллар будет стоит 60 рублей

Прогресс в переговорах РФ-США может укрепить рубль до 70 за доллар, а в моменте — до 60−70. Об этом заявил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, передает портал «Финансы Mail».

По словам эксперта, на курс рубля влияют налоги, геополитика, сезон отпусков и санкции. 18-й пакет ЕС против энергетического сектора России, по мнению представителя Совкомбанка, не несет значительного ущерба для экономики и экспорта нефти.

Как уточнил Васильев, США не присоединились к санкциям, что снижает их влияние на Китай, Индию и других покупателей. Аналитик прогнозирует, что покупатели будут требовать больший дисконт на российскую нефть, но это не изменит курс рубля.

Он пояснил, что рубль останется крепким благодаря жесткой денежно-кредитной политике, ожиданиям улучшения геополитики и отсутствию мер по ослаблению рубля. В базовом сценарии курс рубля к доллару во втором квартале составит 81, в третьем — 83, в четвертом — 85, заявил специалист.

Ранее аналитик «БКС Мир инвестиций» Кирилл Кононов заявил, что после заседания ЦБ по ключевой ставке курс доллара составит 78–80 рублей, евро — 92–94 рубля, юаня — 11 рублей.