Экономист рассказал, что будет с долларом в сентябре

В сентябре курс доллара будет расти умеренными темпами в сторону 90 рублей, заявил в беседе с агентством "Прайм" научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Он добавил, что из-за большого фона экономической и геополитической неопределенности сложно давать прогноз о курсе доллара. Но специалист считает, что американская валюта будет расти к российскому рублю.

"Он будет расти, но без галопирующих темпов. Раньше я считал, что доллар пойдет в сторону 95, но уже это не гарантирую. Однако то, что он должен по всем экономическим смыслам перебраться в район 90 – мне кажется, это очевидно", – объяснил он.

Остапкович заметил, что этому будет способствовать рост импорта – оборудования, сырья и материалов. Это сопровождается ростом потребительского спроса, связанного с увеличением доходов и зарплат населения, уверен эксперт.

"Кроме того, сентябрь – это еще туристический сезон. Россияне, которые отправятся в отпуск за границу, будут обменивать рубли на доллары. Поскольку спрос на американскую валюту увеличится, ее курс будет расти", – резюмировал экономист.

Ранее первый вице-премьер России Денис Мантуров заявлял, что наиболее оптимальным для экспортеров и импортеров был бы курс доллара в районе 100 рублей. Он также указывал на свою уверенность в том, что при нынешнем курсе экспортные поставки для базовых отраслей промышленности становятся малоэффективными.