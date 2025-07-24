Китай отказался от американской нефти

Китай в начале этого лета впервые почти за три года не закупал американскую нефть - в прошлый раз месячная пауза в поставках имела место в августе 2022 года.

Максимальными в текущем году месячные закупки были в марте - тогда их объемы выросли сразу вдвое к февральским, составив 326,2 миллиона долларов, а затем снижались два месяца подряд, пока в июне Китай не решил сделать паузу в закупках в США "черного золота", пишет РИА Новости.

При этом на ситуации напряженных отношений Поднебесной со Штатами смогли "заработать" несколько ближневосточных нефтяных держав и других азиатских соседей Китая.